Calcio: Psg. Intervento alla caviglia per Neymar, stagione finita (Di venerdì 10 marzo 2023) Il giocatore operato a Doha dopo l'infortunio dello scorso 19 febbraio PARIGI (FRANCIA) - Intervento alla caviglia destra per Neymar. Lo annuncia il Psg spiegando che l'operazione alla quale l'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Il giocatore operato a Doha dopo l'infortunio dello scorso 19 febbraio PARIGI (FRANCIA) -destra per. Lo annuncia il Psg spiegando che l'operazionequale l'...

