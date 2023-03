Calcio provinciale, Athletic Brighela stangato per lo striscione umanitario (Di venerdì 10 marzo 2023) Terza categoria. Giocatori in campo con la scritta: «Basta morti in mare». Il Giudice sportivo: «Non autorizzata dall’arbitro». Maximulta e squalifiche. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 marzo 2023) Terza categoria. Giocatori in campo con la scritta: «Basta morti in mare». Il Giudice sportivo: «Non autorizzata dall’arbitro». Maximulta e squalifiche.

