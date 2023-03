Calcio Napoli, palazzo come pagina di album figurine per omaggiare la squadra (Di venerdì 10 marzo 2023) La passione per il Calcio Napoli continua a essere più forte anche della scaramanzia: nei pressi della stazione centrale, un palazzo è stato trasformato in una pagina dell’album Panini per omaggiare la squadra di Spalletti. E’ diventata una nuova attrazione per tifosi e per i turisti, soggetto da selfie, il palazzo nella zona della stazione Leggi su 2anews (Di venerdì 10 marzo 2023) La passione per ilcontinua a essere più forte anche della scaramanzia: nei pressi della stazione centrale, unè stato trasformato in unadell’Panini perladi Spalletti. E’ diventata una nuova attrazione per tifosi e per i turisti, soggetto da selfie, ilnella zona della stazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - sportface2016 : #Atalanta, #Gasperini va all'attacco: 'Noi siamo lì in alto, ma costretti a competere con chi ha un miliardo di deb… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Napoli Spalletti: 'Scudetto? Mancano ancora tantissime partite, domani non sarà facile' - Luxgraph : Weghorst: gol e lacrime con lo United, il Mondiale e il 'bobo' da Messi -