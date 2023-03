Calcio | Milan; Messias | lesione del bicipite femorale destro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - Gazzetta_it : Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - Luxgraph : Atalanta, frecciata Gasperini: “Affrontiamo squadre con un miliardo di debiti” - serieB123 : Milan, Messias si ferma: lesione al bicipite femorale, ecco il piano per sostituirlo -

Pioli dovrà rinunciare a Messias almeno per due settimane. Il brasiliano ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina ...Lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito dell'esame strumentale a cui è stato sottoposto in mattinata Junior Messias, infortunatosi durante la trasferta di Londra, nel ...Sono i portieri , i protagonisti del ruolo più divisivo e particolare del gioco del. La ... Ai box per mesi per infortunio, il francese delè tornato più forte che mai e ha già messo le ...

