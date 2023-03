Calcio | Milan Lesione al bicipite femorale | 10 giorni stop Messias

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - Gazzetta_it : Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - sportli26181512 : Volata Champions, i precedenti non sorridono a Inzaghi. Pioli e Allegri invece...: Volata Champions, i precedenti n… - unclesinger39 : RT @Gazzetta_it: Volata Champions, i precedenti non sorridono a Inzaghi. Pioli e Allegri invece... -

Nelle ultime settimane era stato proprio lui uno degli uomini chiave per il cambio di modulo adottato dale aveva anche lasciato il segno in zona gol: quello da tre punti contro il Monza e la ...Pioli dovrà rinunciare a Messias almeno per due settimane. Il brasiliano ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina ...Rientro dopo la sosta, salta Salernitana e Udinese MILANO - Ilritroverà Junior Messias solo dopo la sosta per le nazionali. Il brasiliano, infortunatosi nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham, è stato sottoposto ad esame strumentale che ...

A una settimana dalla seconda sconfitta stagionale in campionato, il Napoli scende in campo di nuovo al “Maradona” contro l'Atalanta per cancellare lo 0-1 incassato dalla Lazio. Il primo posto, compli ...Junior Messias costretto a fermarsi. L’esterno brasiliano ha rimediato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra nel corso della sfida contro il Tottenham. Questo quanto evidenziat ...