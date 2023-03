Calcio: Juventus. Escluse lesioni per Chiesa e Di Maria,stop Alex Sandro (Di venerdì 10 marzo 2023) Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore brasiliano TORINO - Condizioni da valutare nei prossimi giorni, ma sicuramente gran sospiro di sollievo per la Juventus e per due ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore brasiliano TORINO - Condizioni da valutare nei prossimi giorni, ma sicuramente gran sospiro di sollievo per lae per due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - MarcelloChirico : La #FIGC non si presenterà al #Coni ma medita di ricorrere al Consiglio di Stato perché #Juventus, per avere access… - ZZiliani : In cento giorni, tanti ne sono passati dal 28 novembre, giorno della caduta dell’intero CdA juventino, non una di q… - 1Pandabianconer : RT @Winthor52778560: Chi non avesse ancora capito che è proprio @FIGC braccio della @UEFAcom ad essere contro la #Juventus ha problemi col… - CorSport : ?? L'esito degli esami di #Chiesa, #DiMaria e Alex Sandro #Juventus #EuropaLeague #CorrieredelloSport -