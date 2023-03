Calcio: iniziata audizione sul ricorso per squalifica Mourinho (Di venerdì 10 marzo 2023) È iniziata da poco l'audizione presso la corte sportiva d'appello della Figc per il ricorso sulla squalifica di due giornate inflitta a Mourinho per l'espulsione a Cremona. Il Collegio sabato scorso ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Èda poco l'presso la corte sportiva d'appello della Figc per ilsulladi due giornate inflitta aper l'espulsione a Cremona. Il Collegio sabato scorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Iniziata audizione sul ricorso per squalifica Mourinho: Presente lo Special One insieme ai legali del club - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Iniziata l'audizione sul ricorso per squalifica Mourinho - apetrazzuolo : ROMA - Iniziata l'audizione sul ricorso per squalifica Mourinho - napolimagazine : ROMA - Iniziata l'audizione sul ricorso per squalifica Mourinho - sportface2016 : #Roma, iniziata l'udienza sul ricorso per la squalifica di due giornate inflitta a #Mourinho per il caso #Serra: pr… -