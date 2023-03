Calcio in tv oggi (venerdì 10 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) venerdì 10 marzo è un giorno di grande Calcio a tutte le latitudini. Sono tante, infatti, le partite in programma oggi tra Italia, Francia, Germania e Spagna che gli appassionati di pallone potranno seguire tra televisione e streaming. Scopriamo quali a partire dalla Serie A, che questa sera apre la sua 26esima giornata con l’anticipo tra Spezia e Inter (ore 20.45). Al “Picco”, la squadra di Semplici va a caccia dei tre punti per risalire la china di una classifica che fa ancora tanta paura: il Verona, terzultimo, è a sole 3 lunghezze. I nerazzurri invece cercano continuità in campionato prima della delicatissima sfida di Champions League contro il Porto, in programma martedì. In palio ci sono i quarti di finale, all’andata finì 1-0 per gli uomini di Simone ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023)10è un giorno di grandea tutte le latitudini. Sono tante, infatti, lein programmatra, Francia, Germania e Spagna che gli appassionati di pallone potranno seguire tra televisione e. Scopriamo quali a partire dalla Serie A, che questa sera apre la sua 26esima giornata con l’anticipo tra Spezia e Inter (ore 20.45). Al “Picco”, la squadra di Semplici va a caccia dei tre punti per risalire la china di una classifica che fa ancora tanta paura: il Verona, terzultimo, è a sole 3 lunghezze. I nerazzurri invece cercano continuità in campionato prima della delicatissima sfida di Champions League contro il Porto, in programma martedì. In palio ci sono i quarti di finale, all’andata finì 1-0 per gli uomini di Simone ...

