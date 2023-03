Calcio, in campo con uno striscione sulla tragedia di Cutro: multa alla società e capitano squalificato (Di venerdì 10 marzo 2023) multa di 550 euro per l’Asd Athletic Brighela, club bergamasco che milita in Terza categoria lombardo, reo di aver esposto senza autorizzazione uno striscione in campo. La squadra aveva fatto il suo ingresso sul terreno di gioco nella partita contro il River Negrone reggendo un drappo che recitava “Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare“. Il riferimento è ovviamente alla tragedia di Cutro, in cui 72 migranti hanno perso la vita. Il Giudice sportivo non ha solamente sanzionato la società, ma ha anche squalificato il capitano fino al 23 aprile e inibito dirigente accompagnatore e allenatore. Come riporta l’Eco di Bergamo, tale decisione è stata presa in seguito alla mancata autorizzazione da parte dell’arbitro di ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023)di 550 euro per l’Asd Athletic Brighela, club bergamasco che milita in Terza categoria lombardo, reo di aver esposto senza autorizzazione unoin. La squadra aveva fatto il suo ingresso sul terreno di gioco nella partita contro il River Negrone reggendo un drappo che recitava “Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare“. Il riferimento è ovviamentedi, in cui 72 migranti hanno perso la vita. Il Giudice sportivo non ha solamente sanzionato la, ma ha ancheilfino al 23 aprile e inibito dirigente accompagnatore e allenatore. Come riporta l’Eco di Bergamo, tale decisione è stata presa in seguitomancata autorizzazione da parte dell’arbitro di ...

