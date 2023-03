Calcio: Europa League, la Juve ringrazia ancora Di Maria, Friburgo ko 1-0 (Di venerdì 10 marzo 2023) Torino, 9 mar. - (Adnkronos) - La Juventus ringrazia ancora Di Maria, che dopo la tripletta al Nantes nel ritorno dei sedicesimi di finale, segna il gol partita anche nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, contro il Friburgo. Il 'Fideo' firma con un colpo di testa l'1-0 finale che sbilancia leggermente la qualificazione a favore dei bianconeri, che dovranno però completare l'opera tra sette giorni in Germania. Nel primo tempo padroni di casa vicini al gol con Rabiot, Cuadrado, Locatelli e Vlahovic ma il risultato non si sblocca. Il risultato cambia all'8' della ripresa grazie al campione del mondo che sfrutta l'assist di Kostic e supera Flekken. La Juve perde per infortunio Alex Sandro dopo 23 minuti (al suo posto Bonucci) e nel finale si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Torino, 9 mar. - (Adnkronos) - LantusDi, che dopo la tripletta al Nantes nel ritorno dei sedicesimi di finale, segna il gol partita anche nell'andata degli ottavi di finale di, contro il. Il 'Fideo' firma con un colpo di testa l'1-0 finale che sbilancia leggermente la qualificazione a favore dei bianconeri, che dovranno però completare l'opera tra sette giorni in Germania. Nel primo tempo padroni di casa vicini al gol con Rabiot, Cuadrado, Locatelli e Vlahovic ma il risultato non si sblocca. Il risultato cambia all'8' della ripresa grazie al campione del mondo che sfrutta l'assist di Kostic e supera Flekken. Laperde per infortunio Alex Sandro dopo 23 minuti (al suo posto Bonucci) e nel finale si ...

