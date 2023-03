Calabria, terremoto di magnitudo 3.5 in Aspromonte (Di venerdì 10 marzo 2023) Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 10.30 di questa mattina a Santo Stefano in Aspromonte, località a quindici chilometri da Reggio Calabria. Il terremoto, rilevato a 9 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Paura tra la popolazione che ha avvertito la scossa. A Sant’Eufemia scuole evacuate. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 marzo 2023) Una scossa di, di3.5 è stata avvertita alle 10.30 di questa mattina a Santo Stefano in, località a quindici chilometri da Reggio. Il, rilevato a 9 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Paura tra la popolazione che ha avvertito la scossa. A Sant’Eufemia scuole evacuate.

