Calabria, Ferrara (Unindustria): "Ecco la Bussola strategica per investimenti produttivi" (Di venerdì 10 marzo 2023) Catanzaro, 10 mar. (Labitalia) - "L'Agenda Calabria presentata oggi consiste in una serie di misure, provvedimenti e investimenti che si legano alla programmazione. Si tratta di un'agenda economica ancorata a un preciso disegno di politica economica ambizioso ed evoluto. Unindustria Calabria in collaborazione con il Centro studi Confindustria e t33 ha elaborato una strategia di sviluppo industriale per il rilancio dell'economia regionale, con il fine ultimo di garantire una crescita sostenuta e sostenibile, anche facendo leva in maniera efficace sulle risorse pubbliche disponibili". Così in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, in occasione della presentazione del piano di sviluppo industriale 'Agenda Calabria'.

