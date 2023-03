Cake Star Torino: vince Pasticceria Orsucci (gallery e streaming) (Di venerdì 10 marzo 2023) La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata a Torino è stata vinta dalla Pasticceria Orsucci, gestita da Roberto Miranti, una Pasticceria di famiglia che ha cercato di dare una svolta moderna alla propria produzione e che ha potuto preparare una torta addirittura per la NASA di Torino. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, che quest’anno vede alla guida Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è tornato così in Piemonte, la seconda volta nel capoluogo regionale. Qui la Pasticceria Orsucci di Roberto Miranti, la Pasticceria Tauer Bakery di Alessandra Torre e la Pasticceria Durighello di Manuel Durighello si sono sfidate per portare a casa la vittoria e un premio di 2mila euro. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 10 marzo 2023) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata aè stata vinta dalla, gestita da Roberto Miranti, unadi famiglia che ha cercato di dare una svolta moderna alla propria produzione e che ha potuto preparare una torta addirittura per la NASA di. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, che quest’anno vede alla guida Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è tornato così in Piemonte, la seconda volta nel capoluogo regionale. Qui ladi Roberto Miranti, laTauer Bakery di Alessandra Torre e laDurighello di Manuel Durighello si sono sfidate per portare a casa la vittoria e un premio di 2mila euro. ...

