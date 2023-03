Cake Star a Torino, quali pasticcerie sono andate in sfida all’ombra della mole? (Di venerdì 10 marzo 2023) Una delle trasmissioni più seguite dal pubblico di Real Time è Cake Star. Stiamo nello specifico parlando del programma in cui tre pasticcerie appartenenti ad una specifica città si sfidano nella speranza di riuscire ad ottenere la vittoria. La pasticceria vincitrice infatti verrà eletta come la migliore della città. Anche a Torino tre pasticcerie sono andate in sfida, ma esattamente quali? Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Cake Star, le pasticcerie in sfida a Torino Tra le tante città italiane in cui il programma di Real Time intitolato Cake Star ha fatto sosta vi troviamo anche ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Una delle trasmissioni più seguite dal pubblico di Real Time è. Stiamo nello specifico parlando del programma in cui treappartenenti ad una specifica città sino nella speranza di riuscire ad ottenere la vittoria. La pasticceria vincitrice infatti verrà eletta come la migliorecittà. Anche atrein, ma esattamente? Vediamo di fare un po’ di chiarezza., leinTra le tante città italiane in cui il programma di Real Time intitolatoha fatto sosta vi troviamo anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:20) Cake Star Pasticcerie in sfida - Torino (Reality) #StaseraInTV 10/03/2023 #PrimaSerata #cakestarpasticcerieinsfida-torino - GuidaTVPlus : 10-03-2023 21:25 #RealTime Cake Star - Pasticcerie in sfida #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV - PordenoneToday : Cake Star a Pordenone, la puntata con le pasticcerie in gara: in TV la grande sfida #CakeStar #Pordenone… - Ecate31 : @Atrebor78 @AurysKitchen Se si cambia marmellata magari potrebbe piacerti di più (tipo fragola), ma non sarebbe più… - torinotoday : #Torino #pasticcerie Cake Star a Torino, la puntata con le pasticcerie in gara: in TV la grande sfida -