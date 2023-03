(Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri mattina a Pirri (), un giovane evaso daie armato diha raggiunto in scooter l'abitazionesua ex compagna,ndo la sua. Lo riferisce L'Unione Sarda. ...

Ieri mattina a Pirri (), un giovane evaso dai domiciliari e armato di mazza ha raggiunto in scooter l'abitazione della sua ex compagna, distruggendo la sua auto. Lo riferisce L'Unione Sarda. Nonostante il ...Accade a Pirri, una frazione di. Un uomo, agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico, è evaso da casa e, in sella a uno scooter, si è recato a casa della ex compagna dove si è accanito contro la sua macchina, ...Dopo una breve permanenza presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanluri è stato tradotto stamattina al Tribunale diper il giudizio con rito direttissimo che avverrà a breve.

Cagliari, evade dai domiciliari e distrugge con una mazza l’auto della ex VIDEO Gazzetta del Sud

