Cagliari-Ascoli | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovo weekend per il campionato cadetto diB giunto alla ventinovesima giornata che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno.aprirà il sipario questa sera alle ore 20:30 allo stadio Unipol Domus. Solamente tre i punti di distanza fra le due compagini, che proprio stasera hanno l’occasione di allungare la corsa verso la zona playoff l’una a discapito dell’altra. Ecco le ultime news relative al match con lee latv.: il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookCalcio 1898 FC SPA)Ilha infilato il quarto pareggio consecutivo nel turno scorso, impattando domenica pomeriggio per 1-1 sul campo del ...

...00 Cádiz - Getafe CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 Colonia - VfL Bochum CALCIO - LIGUE 1 21:00 Lille - Lione CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk CALCIO - SERIE B 20:30...Pronostici altre partite In Serie B ilin lotta per la qualificazione ai playoff dopo quattro pareggi consecutivi prova a svoltare contro l': i tre punti sono alla portata. Vittoria ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 1 - 2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Lella; Mancosu; Lapadula, Luvumbo.(4 - 3 - 1 - 2): Leali;...

Cagliari Ascoli, Miele è l’arbitro del match: prima gara in assoluto con i rossoblù Cagliari News 24

Quasi tutto pronto per Ascoli-Cagliari. Il match - valido per l'anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus. L'ex tecnico del Leice ...La 29° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 10 al 12 marzo 2023: apre Cagliari - Ascoli, chiudono Genoa - Ternana e Cosenza - SPAL ...