Caffè, così il cambiamento climatico a causa dell'uomo mette a rischio il 50% dei terreni per la coltivazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Il cambiamento climatico di origine antropica solleva numerose preoccupazioni in moltissimi ambiti, che spaziano dalla salute umana fino alla resilienza delle coltivazioni, molte delle quali potrebbero subire serie conseguenze a causa dell'aumento delle temperature medie. Tra i prodotti più comuni e rilevanti per le economie mondiali, il Caffè non è esente da questi rischi. A elencare le preoccupazioni relative alle piantagioni da cui si ottiene una delle bevande più diffuse al mondo, uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Climate, condotto dagli scienziati della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Oceans & Atmosphere. Il gruppo di ricerca, guidato da Doug Richardson, ha esaminato la vulnerabilità delle piante di Caffè, considerando la correlazione tra il ...

