Cadillac Celestiq | guida assistita di livello 3

(Di venerdì 10 marzo 2023) La punta di diamante di, ammiraglia elettrica attesa per il 2024 sul mercato americano, cala i suoi assi. L'orgoglio di General Motors sarà in strada con il plus del sistema Ultra ...

La punta di diamante di, ammiraglia elettrica attesa per il 2024 sul mercato americano, cala i suoi assi. L'orgoglio di General Motors sarà in strada con il plus del sistema Ultra Cruise . Un pacchetto ...Il prezzo elevato di(circa 300.000 dollari) significa che solo gli acquirenti molto facoltosi sperimenteranno l'Ultra Cruise al momento del lancio, tuttavia GM assicura che ...In concomitanza con il debutto dell'ammiraglia elettricala General Motors presenterà il pacchetto di guida assistita Ultra Cruise, evoluzione dell'attuale Super Cruise. Nel fornire maggiori dettagli su questa suite di dispositivi ...

Cadillac Celestiq: i dettagli dell'Ultra Cruise - Quattroruote.it Quattroruote

General Motors' next-gen Ultra Cruise system will come with 20 sensors, Mercedes breaks ground on Level 3 autonomous driving ...The Cadillac Lyriq comes as a breath of fresh air in an already crowded segment full of compact electric crossovers with all-new features.