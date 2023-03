Buongiorno Mamma | come è andata in coma Anna?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 marzo 2023)sembra che comunque sia una fiction che ormai ha ottenuto un ampio successo, tanto che qualcuno si chiede se ci sarà pure la terza stagione. Non si sa esattamentefinirà la prima, ma di certo si sa che comunque per ora ci sarebbero proprio tantissime novità per ora. In effetti quello che il pubblico vorrebbe sapere è chi abbia mandatoin, anche perché sembra che non si sia trattato di un incidente., ipotesiè ricco di intrighi e pare che comunque ci siano proprio tantissimi segreti che comunque non farebbero altro che emergere e pare anche che gli stessi sembra che riguardino proprio diversi personaggi. Prima di tutto in effetti sembra che siano diverse le verità che ...