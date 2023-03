Buongiorno Mamma 2: le anticipazioni della penultima puntata (Di venerdì 10 marzo 2023) E se fosse stata Maurizia a provocare il malore e poi l'incidente che portò Anna in coma? Dopo otto anni la donna si è finalmente risvegliata ed è disposta a tutto per scoprire la verità. Ma non è ancora tempo di certezze, anzi, i dubbi aumentano e un'inaspettata decisione di Sole complica tutto. Non mancheranno i colpi d scena nella quinta puntata di Buongiorno Mamma 2, la serie di Canale con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, che si avvia verso il finale di stagione con una serie di rivelazioni che scompagineranno anche le più solide certezza nella famiglia Borghi. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda venerdì 10 marzo. Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni della penultima puntata Tornata a casa, Sole (Ginevra ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) E se fosse stata Maurizia a provocare il malore e poi l'incidente che portò Anna in coma? Dopo otto anni la donna si è finalmente risvegliata ed è disposta a tutto per scoprire la verità. Ma non è ancora tempo di certezze, anzi, i dubbi aumentano e un'inaspettata decisione di Sole complica tutto. Non mancheranno i colpi d scena nella quintadi2, la serie di Canale con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, che si avvia verso il finale di stagione con una serie di rivelazioni che scompagineranno anche le più solide certezza nella famiglia Borghi. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda venerdì 10 marzo.2, leTornata a casa, Sole (Ginevra ...

