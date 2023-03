Buongiorno mamma 2, anticipazioni quinta e penultima puntata: trama episodi stasera venerdì 10 marzo 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Proseguono le appassionanti e intrigate vicende della famiglia Borghi nella fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Buongiorno mamma. In onda in queste settimane stiamo vedendo la seconda stagione: dopo l’ultima puntata fan e telespettatori non vedono l’ora di tuffarsi nel prossimo appuntamento che sarà trasmesso stasera, venerdì 10 marzo. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni. Cosa è successo nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 Questo secondo capitolo, in sei puntate, ci sta portando ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale, di certo non “convenzionale”. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Proseguono le appassionanti e intrigate vicende della famiglia Borghi nella fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. In onda in queste settimane stiamo vedendo la seconda stagione: dopo l’ultimafan e telespettatori non vedono l’ora di tuffarsi nel prossimo appuntamento che sarà trasmesso10. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le. Cosa è successo nell’ultimadi2 Questo secondo capitolo, in sei puntate, ci sta portando ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con unaspeciale, di certo non “convenzionale”. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Asia77679247 : 'Mamma, sei una testa di cocomero vecchia e sciocca' E BuongiorNo??? - Aniello33293149 : @bettaepatti Buongiorno Carissima,bella come Donna matura, Zizzone enormi da Mamma da succhiare per ore ??????????????????????… - sapphigal : il cringe di “buongiorno mamma” ma come si può vedere sta roba non lo capirò mai -