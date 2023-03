(Di venerdì 10 marzo 2023) Scontro da bassa classifica quello tra, valevole per la 24esima giornata di. Gli ospiti vincono grazie ad un doppio vantaggio eno momentaneamente laretrocessione. I biancazzurri si portano in vantaggio nella prima frazione di gioco. Stoger sblocca subito il risultato dopo soli 9 minuti di gioco: il centrocampista numero 7 beffa Schwabe piazzando un rasoterra centrale. Nella ripresa succede ben poco per i padroni di casa che non riescono a costruire o concludere in porta, mentre la formazione di Letsch approfitta del pressing e del controllo del gioco. Il raddoppio arriva infatti al minuto 77, Masovic mette il sigillo sul match con un tiro forte che prima termina sulla traversa e poi si infila in rete. Termina 0-2 la sfida del RheinEnergieStadion. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Bundesliga 2022/23: il #Bochum si impone a #Colonia e lascia la zona playout - SportInTV_IT : Sky Sport - Bundesliga 2022/2023: la 24a giornata - AlexMCM : ????OVER UNDER CRASH #SerieA #PremierLeague #Bundesliga Il file è presente nello store ?? - sportli26181512 : Stoccarda-Bayern Monaco 1-2: video, gol e highlights: Il Bayern prepara il ritorno della sfida di Champions contro… -

... mentre il colpo di testa in tuffo di Edmond Tapsoba ha dato respiro alla formazione di. ... le squadre sconfitte usciranno dalle competizioni europee/23. Scarica l'app Europa!...30 Verona 0 Fine 1 Juventus Domenica 13 Novembre- 20:45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 ... Sociedad - Cádiz 0 - 0 CALCIO -20:30 Borussia D. - Lipsia 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 ...Inalle ore 20.30 in campo Colonia e Bochum per la 24esima giornata. La squadra di casa ... Nella gara d'andata terminò 1 - 1 così come nell'altra delsempre in casa del Bochum. In Ligue ...

Bundesliga: corsa a due Bayern-Dortmund Agenzia ANSA

MADRID (SPA). Ritorna in campo LaLiga con la venticinquesima giornata della stagione 2022/23. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite ...BERLINO. Ritorna in campo la Bundesliga con la 24ª giornata della stagione 2022/23. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite ...