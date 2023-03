Buffon, 45 anni e non sentirli: il volo di Superman per i sogni del Parma (Di venerdì 10 marzo 2023) Gianluigi Buffon, nonostante i 45 anni, è ancora decisivo per il Parma: le sue parate hanno portato punti alla causa e domani la sfida al Sudtirol Una carriera vissuta in prima linea, quella di Gianluigi Buffon. Cresciuto sin da subito tra i grandi miti dopo l’esordio con la maglia del Parma contro il Milan. Era la stagione 1995 e a distanza di 28 anni, lui è ancora lì a difendere i pali della formazione crociata alla ricerca di sogni e obiettivi. Scudetti, Mondiali e Coppe Europee un palmares ricco di successi ai quali si aggiunge anche la Serie B con la Juventus. Proprio in cadetteria Buffon ha voluto dire sì al Parma. Un ritorno in grande stile, compresa la presentazione stile supereroe Marvel, con la chiamata di Krause e gli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Gianluigi, nonostante i 45, è ancora decisivo per il: le sue parate hanno portato punti alla causa e domani la sfida al Sudtirol Una carriera vissuta in prima linea, quella di Gianluigi. Cresciuto sin da subito tra i grandi miti dopo l’esordio con la maglia delcontro il Milan. Era la stagione 1995 e a distanza di 28, lui è ancora lì a difendere i pali della formazione crociata alla ricerca die obiettivi. Scudetti, Mondiali e Coppe Europee un palmares ricco di successi ai quali si aggiunge anche la Serie B con la Juventus. Proprio in cadetteriaha voluto dire sì al. Un ritorno in grande stile, compresa la presentazione stile supereroe Marvel, con la chiamata di Krause e gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Onestidal2007 : #Buffon insieme a #Zoff o poco sopra è il miglior portiere di sempre della storia del calcio mondiale, non solo deg… - mamoolmo : @tuttosport Buffon è il più forte della storia…. Non solo degli ultimi 35 anni - malebolge79 : @triglione72 Non lo so, il tuo è un pdv che parte dall’assunto che lo devi rivendere.Per dire, Van Dijk fu pagato 8… - mirkotwitta : @davideda882 @il_gentlemaw @tatanka_h @DonDie_Sospeso D'altronde, è l'ultima Champions vinta da una squadra in Fina… - EmeParonzini : Giusto così, Buffon per vent'anni è stato il riferimento mondiale per valutare la forza di un portiere: 'Ma Tizio è… -