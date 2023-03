Btp Italia | quanto rende veramente? Esempi e dati

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – È tornato il Btpindicizzato all’inflazione con l’emissione dal 6 al 9 marzo. La domanda più ricorrente tra gli investitori riguarda, ovviamente, il possibile rendimento: può arrivare anche al 20% nella durata dei cinque anni? Come spiegato da Money.it, la caratteristica del Btpindicizzato all’inflazione risiede nel fatto che ogni semestre la cedola che si riceve è maggiorata con il recupero della perdita di potere di acquisto calcolato nel periodo di riferimento. In sostanza, si copre il rendimento dall’inflazione. L’inflazione presa in riferimento è l’indice Foi, che considera i prezzi al consumo per operai e impiegati al netto dei tabacchi. Ogni 6 mesi, viene calcolata la variazione dell’indice dei prezzi nello stesso arco di tempo e se essa è cresciuta quella variazione viene sommata sia alla cedola in pagamento, sia ...