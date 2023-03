Bruno Vespa, chi sono i figli Federico e Bruno: “Abbiamo sconfitto la depressione insieme” (Di venerdì 10 marzo 2023) Bruno Vespa è conosciuto da tutti per essere un noto conduttore televisivo e giornalista italiano, oltre che noto conduttore di Porta a Porta. La sua carriera vanta sicuramente un’esperienza davvero molto importante in diversi Campi. Bruno Vespa è sposato con una donna di nome Augusta da oltre 40 anni e ha due figli Federico e Bruno Bruno Vespa, chi sono i suoi figli Il noto conduttore di Porta a porta da oltre 40 anni è sposato con Augusta iannini, una donna dalla quale ha avuto due figli che ormai sono adulti e che in parte hanno voluto seguire le orme dei genitori. Ma cosa conosciamo di loro e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)è conosciuto da tutti per essere un noto conduttore televisivo e giornalista italiano, oltre che noto conduttore di Porta a Porta. La sua carriera vanta sicuramente un’esperienza davvero molto importante in diversi Campi.è sposato con una donna di nome Augusta da oltre 40 anni e ha due, chii suoiIl noto conduttore di Porta a porta da oltre 40 anni è sposato con Augusta iannini, una donna dalla quale ha avuto dueche ormaiadulti e che in parte hanno voluto seguire le orme dei genitori. Ma cosa conosciamo di loro e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauro_sinatti : @Moonlightshad1 Ha letto e imparato a memoria il libro di Bruno Vespa con tutte le cazzate che riporta. - allparallels : @onirtrovert bruno vespa se si reincarnasse in un cane semplicemente - ReignOfTheSerie : Ecco gli ospiti della prima puntata di #BenedettaPrimavera in onda questa sera alle 21.25 su #Rai1: Heather Parisi,… - cryptogatto2 : @animadellafesta Mh mh non so se a Bruno Vespa andrà bene, forse dovremo rivedere dei dettagli. Vedi, lí nell'angol… - viviromatv : Al suo fianco LUCA E PAOLO Ospiti della prima puntata: Heather Parisi, Chiara Francini, Mietta, Anna Tatangelo, Br… -