Bruno Vespa, chi la moglie Augusta Iannini: “Con lui non mi annoio” (Di venerdì 10 marzo 2023) Bruno Vespa, dal 1975 è legato alla moglie Augusta Iannini: dalla loro unione sono arrivati i figli Federico ed Alessandro. La storia tra il giornalista e la magistrata, sarebbe nata per via di una collaborazione professionale, sfociata poi in amore , che li ha visti convolare a nozze nel 1975. I due allargano la famiglia con Federico ed Alessandro, divenuti un giornalista ed un avvocato. Classe 1950, la Iannini è sei anni più giovane del marito. Nata a L’Aquila, si è laureata presso l’Università La Sapienza in Giurisprudenza. Figura nell’albo dei magistrati dal 1977 ed in seguito ha ricoperto gli incarichi di Pretore mandamentale a Spilimbergo dove ha vissuto tre anni, per poi ritornare nella capitale dove è stata Magistrato di sorveglianza della Corte d’Appello di Roma per gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023), dal 1975 è legato alla: dalla loro unione sono arrivati i figli Federico ed Alessandro. La storia tra il giornalista e la magistrata, sarebbe nata per via di una collaborazione professionale, sfociata poi in amore , che li ha visti convolare a nozze nel 1975. I due allargano la famiglia con Federico ed Alessandro, divenuti un giornalista ed un avvocato. Classe 1950, laè sei anni più giovane del marito. Nata a L’Aquila, si è laureata presso l’Università La Sapienza in Giurisprudenza. Figura nell’albo dei magistrati dal 1977 ed in seguito ha ricoperto gli incarichi di Pretore mandamentale a Spilimbergo dove ha vissuto tre anni, per poi ritornare nella capitale dove è stata Magistrato di sorveglianza della Corte d’Appello di Roma per gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauro_sinatti : @Moonlightshad1 Ha letto e imparato a memoria il libro di Bruno Vespa con tutte le cazzate che riporta. - allparallels : @onirtrovert bruno vespa se si reincarnasse in un cane semplicemente - ReignOfTheSerie : Ecco gli ospiti della prima puntata di #BenedettaPrimavera in onda questa sera alle 21.25 su #Rai1: Heather Parisi,… - cryptogatto2 : @animadellafesta Mh mh non so se a Bruno Vespa andrà bene, forse dovremo rivedere dei dettagli. Vedi, lí nell'angol… - viviromatv : Al suo fianco LUCA E PAOLO Ospiti della prima puntata: Heather Parisi, Chiara Francini, Mietta, Anna Tatangelo, Br… -