Bruce Willis malato, Demi Moore si trasferisce a casa con la nuova moglie (Di venerdì 10 marzo 2023) Demi Moore torna da Bruce Willis. L'attore è in difficoltà affetto da demenza frontetemporale, una patologia degenerativa che gli ha sottratto l'uso della parola costringendolo a dare l'addio alle scene. Così l'attrice che è stata sua moglie per molti anni ha deciso di stargli vicino fino alla fine ed essere un conforto alla nuova moglie di lui, Emma Heming Willis. Che pochi giorni fa aveva denunciato le difficoltà che la famiglia sta affrontando, ad esempio l'accerchiamento dei paparazzi in strada mentre, al contrario, Willis in quelle condizioni avrebbe bisogno di serenità. Secondo quanto riferito dal sito Radar, Demi Moore si è trasferita nella loro abitazione "per aiutarli quanto possibile e non se ...

