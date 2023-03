Bruce Springsteen sta male e rinvia un concerto in Ohio | cos’è successo

(Di venerdì 10 marzo 2023)stae si trova costretto are uninizialmente previsto per ieri, giovedì 9 marzo, alla Nationwide Arena di Columbus, in. La notizia è arrivata con un comunicato stampa.staIl comunicato pubblicato dallo staff della Nationwide Arena recita quanto segue: “Ildie della E Street Band previsto per stasera alla Nationwide Arena è stato posticipato per malattia. Stiamo lavorando per riprogrammare l’evento, dunque conservate i vostri biglietti che resteranno validi per la nuova data”. Per il momento dal team del Boss non sono arrivate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Bruce Springsteen annulla il concerto in Ohio, media: 'Ha il Covid' #springsteen #covid #10marzo - amnestyitalia : #AmnestyConsiglia 'Formiche' di Valerio Nicolosi, un film che racconta il dramma dei migranti, tra Mediterraneo e r… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Bruce Springsteen è malato, annullato il concerto in Ohio. I media americani: 'Ha il Covid' ?? Il… - PressReview99 : Bruce Springsteen annulla il concerto in Ohio, media: 'Ha il Covid' - schele76 : RT @VirginRadioIT: Bruce Springsteen è malato, annullato il concerto in Ohio. I media americani: 'Ha il Covid' ?? Il Boss ha cancellato il c… -

Lo scorso 1 febbraio ha preso il via da Tampa, in Florida, il nuovo tour di, tornato così in concerto con la E Street Band dopo quasi sei anni. Dopo neanche un mese dalla partenza però, una delle date della tournée, prevista originariamente per il 9 marzo ...Il boss si ferma per 'malattia'.Springtseen e la sua E Street Band hanno annullato il concerto previsto questa sera a Columbus, in Ohio, ma i fan potranno tenere il biglietto e utilizzarlo per una nuova data. Quale sia ...è atteso in Italia il 18 maggio nella cornice naturalistica del Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara. Proprio la scelta della location, all'annuncio della data italiana, aveva ...

Bruce Springsteen è malato, annullato il concerto in Ohio con la E Street Band. Per i media americani ha il... Corriere della Sera

Lo scorso 1 febbraio ha preso il via da Tampa, in Florida, il nuovo tour di Bruce Springsteen, tornato così in concerto con la E Street Band dopo quasi sei anni. Dopo neanche un mese dalla partenza pe ...Il boss si ferma per una non meglio precisata “malattia”. Ma i media americani non hanno dubbi: la causa del forfait è un focolaio di Covid che ha colpito la E-Street Band. Bruce Springtseen (73 anni) ...