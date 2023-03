Bruce Springsteen annulla il concerto in Ohio, media: "Ha il Covid" (Di venerdì 10 marzo 2023) Il concerto in Ohio era una delle tappe del tour del Boss, il primo da quello in Australia nel 2017 e anche il primo in Nord America dal 2016. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilinera una delle tappe del tour del Boss, il primo da quello in Australia nel 2017 e anche il primo in Nord America dal 2016.

Bruce Springsteen annulla il concerto in Ohio, media: "Ha il Covid" Il concerto in Ohio era una delle tappe del tour del Boss, il primo da quello in Australia nel 2017 e anche il primo in Nord America dal 2016. Bruce Springtseen e la sua E Street Band hanno annullato il concerto previsto a Columbus, in Ohio a causa di una non meglio precisata "malattia". Ai fan è stato garantito il riutilizzo del biglietto.