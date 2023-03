Brozovic ha perso l’Inter: la decisione sul mercato per salvare Asllani | Primapagina (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 10:30:00 Arrivano conferme: Non c’è più il filo di una storia qualsiasi a tenere insieme Marcelo Brozovic e l’Inter. L’infortunio non solo gli ha fatto perdere terreno, ma ha agevolato la crescita di Calhanoglu che, oggi, Simone Inzaghi preferisce di gran lunga al croato nel ruolo di play. E questo è talmente vero che, come ha detto l’allenatore dell’Inter, il promettente Asllani prima ne aveva davanti uno (Brozovic, appunto) e adesso due (Calhanoglu e Brozovic). Di Asllani parlerò un’altra volta, adesso mi interessa dire che Brozovic ha perso la titolarità, ha perso l’Inter e, anche se si fatica ad ammetterlo, ha perso il rapporto con i ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 10:30:00 Arrivano conferme: Non c’è più il filo di una storia qualsiasi a tenere insieme Marcelo. L’infortunio non solo gli ha fatto perdere terreno, ma ha agevolato la crescita di Calhanoglu che, oggi, Simone Inzaghi preferisce di gran lunga al croato nel ruolo di play. E questo è talmente vero che, come ha detto l’allenatore del, il promettenteprima ne aveva davanti uno (, appunto) e adesso due (Calhanoglu e). Diparlerò un’altra volta, adesso mi interessa dire chehala titolarità, hae, anche se si fatica ad ammetterlo, hail rapporto con i ...

