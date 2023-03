Brindisi: l’arrivo della nave con 105 migranti Salvati lunedì sera in mare (Di venerdì 10 marzo 2023) Stamattina l’arrivo nel porto di Brindisi. Lo sbarco di 105 migranti di varie nazionalità, fra essi 59 uomini. Sono stati Salvati in mare lunedì sera, la nave di Emergency li conduce allo scalo pugliese. L'articolo Brindisi: l’arrivo della nave con 105 migranti <small class="subtitle">Salvati lunedì sera in mare</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 marzo 2023) Stamattinanel porto di. Lo sbarco di 105di varie nazionalità, fra essi 59 uomini. Sono statiin, ladi Emergency li conduce allo scalo pugliese. L'articolocon 105 in proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carmelocarat : RT @rivistailmulino: Fu una sorpresa l’arrivo di migliaia di albanesi nel porto di Brindisi il #7marzo del 1991? Sì, per i brindisini e per… - marioricciard18 : RT @rivistailmulino: Fu una sorpresa l’arrivo di migliaia di albanesi nel porto di Brindisi il #7marzo del 1991? Sì, per i brindisini e per… - LaGazzettaWeb : Duplice omicidio di Serranova: l'arrivo del presunto killer Cosimo Calò in caserma - Video - Nat_Casatelli : RT @ChiranAngelgela: L'arrivo a Brindisi è previsto per venerdì mattina. Un porto non proprio vicinissimo, ma meno lontano di quelli finora… - sempregilda : RT @ChiranAngelgela: L'arrivo a Brindisi è previsto per venerdì mattina. Un porto non proprio vicinissimo, ma meno lontano di quelli finora… -

Rimini. Tour operator riminese in trasferta all'aeroporto di Forlì: voli per Trapani, Cagliari, Comiso e Brindisi ...prenderà il via il 17 giugno con il primo volo per Brindisi. "In ...facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna con l'...è in grado di interessare una platea vasta di turisti in arrivo ... Brindisi: l'arrivo della nave con 105 migranti Salvati lunedì sera in mare Stamattina l'arrivo nel porto di Brindisi. Lo sbarco di 105 migranti di varie nazionalità, fra essi 59 uomini. Sono stati salvati in mare lunedì sera, la nave di Emergency li conduce allo scalo pugliese. Ester del Popolo, ecco 'Terra' Regalo in arrivo per gli abbonati Sport [ 09/03/2023 ] Piazzale ...esasperati Dillo a TeleRama [ 09/03/2023 ] Gara rifiuti a Brindisi ... L'autrice descrive il proprio corpo e la propria mente come ... ...prenderà il via il 17 giugno con il primo volo per. "In ...facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna con'...è in grado di interessare una platea vasta di turisti in...Stamattinanel porto di. Lo sbarco di 105 migranti di varie nazionalità, fra essi 59 uomini. Sono stati salvati in mare lunedì sera, la nave di Emergency li conduce allo scalo pugliese.Regalo inper gli abbonati Sport [ 09/03/2023 ] Piazzale ...esasperati Dillo a TeleRama [ 09/03/2023 ] Gara rifiuti a...'autrice descrive il proprio corpo e la propria mente come ... A Brindisi arriva in mattinata la nave di Emergency con i 105 migranti. Parte la macchina dell'accoglienza quotidianodipuglia.it