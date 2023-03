Brexit: arriva il visto a pagamento per entrare in Gran Bretagna (Di venerdì 10 marzo 2023) La libera circolazione per gli europei in Gran Bretagna sarà presto un ricordo. Il governo britannico ha infatti annunciato che dal 2024 i cittadini europei non residenti negli UK saranno tenuti a presentare un permesso a pagamento per accedere al Paese. L’ETA (Electronic System Travel Authorization) funzionerà in maniera simile all’ESTA necessario per entrare negli Stati Uniti. Durerà 90 giorni e costerà 10 sterline. Il governo britannico precisa però che il pagamento avrà una scadenza di due anni. Chi lo pagherà una volta, insomma, non dovrà farlo per 24 mesi. Secondo l’Home Office, dal momento dell’attivazione, ci saranno 30 milioni di richieste da processare ogni anno. «Il processo dell’Eta sarà molto rapido e basterà una app sul cellulare. I viaggiatori stranieri potranno ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) La libera circolazione per gli europei insarà presto un ricordo. Il governo britannico ha infatti annunciato che dal 2024 i cittadini europei non residenti negli UK saranno tenuti a presentare un permesso aper accedere al Paese. L’ETA (Electronic System Travel Authorization) funzionerà in maniera simile all’ESTA necessario pernegli Stati Uniti. Durerà 90 giorni e costerà 10 sterline. Il governo britannico precisa però che ilavrà una scadenza di due anni. Chi lo pagherà una volta, insomma, non dovrà farlo per 24 mesi. Secondo l’Home Office, dal momento dell’attivazione, ci saranno 30 milioni di richieste da processare ogni anno. «Il processo dell’Eta sarà molto rapido e basterà una app sul cellulare. I viaggiatori stranieri potranno ...

