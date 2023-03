Breve vita di Luc Dietrich, che sognava il ritorno di sua madre (Di venerdì 10 marzo 2023) Irregolare del Novecento, Luc Dietrich fa parte di quella amplissima generazione perduta che in Ernest Hemingway ebbe il cantore americano più famoso, epico e stoico, e che in Arthur Rimbaud ebbe un riferimento, soprattutto per gli intellettuali europei, fermo e deciso, proprio come un padre. Dietrich, nato a Digione ha vissuto la propria Breve vita come si attraversa un doloroso cammino dal traguardo disperante e già deciso. Abbandonato dalla madre, vagabondo e senza fissa dimora, Dietrich è una stella luminosa del panorama letterario europeo che oggi è finalmente disponibile in Italia con la sua opera più autobiografica, La felicità dei tristi (Portatori d’acqua), per la traduzione e la cura di Matteo Morea. Romanzo dell’infanzia e della tristezza, La felicità dei tristi è ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) Irregolare del Novecento, Lucfa parte di quella amplissima generazione perduta che in Ernest Hemingway ebbe il cantore americano più famoso, epico e stoico, e che in Arthur Rimbaud ebbe un riferimento, soprattutto per gli intellettuali europei, fermo e deciso, proprio come un padre., nato a Digione ha vissuto la propriacome si attraversa un doloroso cammino dal traguardo disperante e già deciso. Abbandonato dalla, vagabondo e senza fissa dimora,è una stella luminosa del panorama letterario europeo che oggi è finalmente disponibile in Italia con la sua opera più autobiografica, La felicità dei tristi (Portatori d’acqua), per la traduzione e la cura di Matteo Morea. Romanzo dell’infanzia e della tristezza, La felicità dei tristi è ...

