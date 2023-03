Brambati: “Per il Milan un quarto di finale con l’Inter sarebbe difficile” (Di venerdì 10 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di un ipotetico quarto di finale tra Milan e Inter Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimoha parlato di un ipoteticoditrae Inter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Brambati: 'Per il #Milan un quarto di finale con l'#Inter sarebbe difficile' #SempreMilan - TMW_radio : #Maracanà ?? Massimo Brambati: «#Pogba escluso dai convocati? E' una cavolata. L'unico modo per dar fastidio a un… - AndreaZ1967 : @Pinturalex Che Brambati avesse ragione? - BianconeraNews : Massimo #Brambati lancia una bomba incredibile, che riguarda alcune delle azioni della #Juventus! ?? ?? - TMW_radio : #Maracanà ?? Massimo Brambati: «Contatto #Conte-#Inter? Tutto è possibile, a meno che Inzaghi non arrivi in final… -