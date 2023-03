Brambati | «Lukaku con lo Spezia | giusto! Inzaghi merita la classifica»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) Massimoin un suo intervento sulle frequenze di TMW Radio ha parlato delle possibili scelte di Simonein attacco in vista di-Inter, commentando anche le sue parole. IN ATTACCO – Massimoesprime la sua opinione riguardo il compagno di reparto di Lautaro Martinez in-Inter: «Giusta la scelta distasera e di Dzeko contro il Porto. Nelle gerarchie diil bosniaco viene prima, perché è più funzionale. Ed è giusto usarlo in Portogallo. Aggiungo chenon deve dire che la partita col lova presa con le pinze, non va detto. Allora ti meriti di stare così distante dal Napoli. Certe partite le ha pareggiate o perse perché non le ha approcciate bene». Inter-News - Ultime notizie e ...