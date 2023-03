Brachetti Peretti, dagli e-fuel all’idrogeno IP pronta a un futuro multienergy (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma. Forte della sua storia IP è pronta a un ‘futuro da multi-energy’, per rispondere a tutte le richieste e le proposte del mercato: lo conferma all’Adnkronos Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP, ricordando che “noi siamo grande retailer della mobilità individuale, abbiamo una parte industriale e una di distribuzione, quindi per noi vendere benzina o energia elettrica, idrogeno o e-fuel è parte di quello che è stato e sarà il nostro business”. “Quella all’elettrico – aggiunge – sarà una parte della transizione che ci attende: prima di arrivare all’idrogeno, avremo i biocarburanti e gli e-fuels che convivranno con l’elettrico, che avrà una quota importante, soprattutto nelle aree urbane ma che al momento resta ancora una soluzione costosa, anche se ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma. Forte della sua storia IP èa un ‘da multi-energy’, per rispondere a tutte le richieste e le proposte del mercato: lo conferma all’Adnkronos Ugo, presidente di IP, ricordando che “noi siamo grande retailer della mobilità individuale, abbiamo una parte industriale e una di distribuzione, quindi per noi vendere benzina o energia elettrica, idrogeno o e-è parte di quello che è stato e sarà il nostro business”. “Quella all’elettrico – aggiunge – sarà una parte della transizione che ci attende: prima di arrivare, avremo i biocarburanti e gli e-s che convivranno con l’elettrico, che avrà una quota importante, soprattutto nelle aree urbane ma che al momento resta ancora una soluzione costosa, anche se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Brachetti Peretti, dagli e-fuel all'idrogeno IP pronta a un futuro multienergy: (Adnkronos) - 'Ci stiamo attrezzand… - TV7Benevento : Ip: Brachetti Peretti, 'buon 2022 ma hanno pesato 200 mln tasse extraprofitti' - - TV7Benevento : Carburanti: Brachetti Peretti (IP), 'su accise panico immotivato, ora prezzi tornati giù' - - TV7Benevento : **Auto: Brachetti Peretti (IP), 'grato a governo per aver lottato contro stop a 2035'** - - TaylorGreenHa1 : Spacex By Nicole Junkermann and NJF CAPITAL. ( Brachetti Peretti) -