Boxe | l’Italia andrà ai Mondiali | otto convocate azzurre

(Di venerdì 10 marzo 2023) La nazionale italiana di pugilato femminile parteciperà ai prossimi, nonostante la presenza di Russia e Bielorussia con inni e bandiere. La competizione iridata è in programma dal 14 al 26 di questo mese sul ring della Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi. Così, dopo questi giorni di raduno condiviso delle, con le rappresentative di Belgio e Turchia nel centro tecnico della Fpi ad Assisi/S.Maria degli Angeli, il ct Emanuele Renzini ha sciolto gli ultimi dubbi e ha convocato 8 atlete. Si tratta di Roberta Bonatti (48 kg), Giordana Sorrentino (50), Sirine Charabi (52 kg), Olena Savhcuk (54 kg), Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Susie Canfora (63 kg) e Angela Carini (66 kg). La kermesse, che mette in palio premi in denaro per chi va a medaglia (centomila dollari per l’oro) ed è indetta dall’Iba e organizzata dalla ...