Boxe femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Irma Testa guida 8 azzurre in India (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2023 di Boxe femminile, che andranno in scena a New Delhi (India) dal 14 al 26 marzo. Otto azzurre saliranno sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall, dove avrà luogo una rassegna iridata caratterizzata dalla partecipazione di ben 380 atlete in rappresentanza di 74 Nazioni. Il DT Emanuele Renzini ha chiamato a raccolta il meglio che il movimento pugilistico tricolore può offrire in questo momento. La stella della spedizione sarà Irma Testa: il nostro peso piuma (57 kg) sarà tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro dopo essersi messa al collo l’argento nella passata edizione, riconoscimento di prestigio in un palmares in cui spiccano il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e due trionfi agli Europei ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Italia vuole essere grande protagonista ai2023 di, che andranno in scena a New Delhi () dal 14 al 26 marzo. Ottosaliranno sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall, dove avrà luogo una rassegna iridata caratterizzata dalla partecipazione di ben 380 atlete in rappresentanza di 74 Nazioni. Il DT Emanuele Renzini ha chiamato a raccolta il meglio che il movimento pugilistico tricolore può offrire in questo momento. La stella della spedizione sarà: il nostro peso piuma (57 kg) sarà tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro dopo essersi messa al collo l’argento nella passata edizione, riconoscimento di prestigio in un palmares in cui spiccano il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e due trionfi agli Europei ...

