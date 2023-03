Botte e sputi (perché è nero) sull'autobus. Nei guai tre giovanissimi (Di venerdì 10 marzo 2023) Tre ragazzi sono stati arrestati perche hanno picchiato e insultato un ragazzo originario del Bangladesh. La violenza si è consumata di notte a bordo di un autobus della Capitale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Tre ragazzi sono stati arrestati perche hanno picchiato e insultato un ragazzo originario del Bangladesh. La violenza si è consumata di notte a bordo di undella Capitale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... intantopenso : RT @Daniduedidue: È stato trovato un altro concorrente da sacrificare, lui sta pagando per mesi in cui è stato concesso tutto a tutti. Da… - jlawrenceseyes : RT @Daniduedidue: È stato trovato un altro concorrente da sacrificare, lui sta pagando per mesi in cui è stato concesso tutto a tutti. Da… - Daniduedidue : È stato trovato un altro concorrente da sacrificare, lui sta pagando per mesi in cui è stato concesso tutto a tutti… - iettina : RT @IFrangioni: @HelenaG07927152 Se i provvedimenti li avessero presi x le botte e gli sputi sulla foto ,sui bulli del cortiletto nei tempi… - 94Mchia : RT @IFrangioni: @HelenaG07927152 Se i provvedimenti li avessero presi x le botte e gli sputi sulla foto ,sui bulli del cortiletto nei tempi… -