Borse Ue, il ko di venerdì manda in negativo una settimana in altalena. Anche Wall Street chiude in rosso (Di venerdì 10 marzo 2023) I listini hanno risentito dei timori provocati dalle crisi delle bAnche americane Silvergate e Svb. Il Bitcoin è finito sotto 20.000 dollari. In rialzo il gas, in volata di oltre il 20% sopra i 53 euro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 marzo 2023) I listini hanno risentito dei timori provocati dalle crisi delle bamericane Silvergate e Svb. Il Bitcoin è finito sotto 20.000 dollari. In rialzo il gas, in volata di oltre il 20% sopra i 53 euro

