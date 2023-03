Borse europee in rosso | tonfo di Piazza Affari Giù le banche | in scia di quelle Usa

(Di venerdì 10 marzo 2023) Wall Street ha chiuso con un forte ribasso, in attesa oggi del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, decisivo per le decisioni della Fed sulla politica monetaria ...

Giornata difficile per Milano ( - 1,55%), spaventata come le altredal fallimento della statunitense Silicon Valley Bank. Nel finale ha tuttavia provato a contenere le perdite col miglioramento di Wall Street grazie alla lettura dei dati sull'...Tra le principalicalo deciso per Francoforte , che segna un - 1,31%, pesante Londra , che segna una discesa di ben - 1,67 punti percentuali, e sotto pressione Parigi , con un forte ...Lehanno chiuso in forte calo. Per il Ftse Mib di Milano - 1,56 per cento, in linea con Londra, - 1,68%. Solo di poco inferiore la discesa di Francoforte e Parigi (entrambe - 1,3%) dove il ...

Le borse europee hanno chiuso in forte calo. Per il Ftse Mib di Milano -1,56 per cento, in linea con Londra, -1,68%. Solo di poco inferiore la discesa di Francoforte e Parigi (entrambe -1,3%) dove il ...Balzo del gas (+22,8%), dollaro debole (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - La crisi di Silicon Valley Bank, che la controllante Svb Financial sta cercando di vendere dopo il fallimento d ...