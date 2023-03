Borse | chiude la Silicon Valley Bank | effetto contagio | crollano i mercati

(Di venerdì 10 marzo 2023) Giornata negativa per leeuropee.fallisce dopo i tentativi di raccolta fondi caduti nel vuoto e una fuga dei clienti più veloce delle trattative per una sua vendita. Le autorità americane hanno quindi chiuso l'istituto e ne hanno assunto il controllo decretandone di fatto il fallimento, il secondo maggiore della storia americana dopo il collasso di Washington Mutual nel 2008. Il crollo agita ipreoccupati per un possibilee spaventati dall'ipotesi che il fallimento possa essere una nuova "Lehman Brothers". Leeuropee infatti chiudono tutte in calo appesantite dal settore finanziario. Piazza Affari cede l'1,55%, mentre Francoforte e Londra arretrano rispettivamente dell'1,31% e ...

20.10 USA,fallisce ela Silicon Valley Silicon Valley Bank è stata chiusa dalle autorità Usa,che hanno preso il ... Venerdì nero per leeuropee. A deprimere i listini, pur in recupero nel ...Silicon Valley Bank fallisce e. Il titolo era stato sospeso a Wall Street in attesa di comunicazioni. I titoli della banca erano in calo del 62%. I tentativi di raccogliere fondi sono falliti e la banca sta lavorando con gli ...Giornata negativa per Piazza Affari, chele contrattazioni in ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Si muove in modesto ribasso l' ... Tra le principalieuropee calo deciso per ...

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dell’1,5%. Positive Leonardo e Italgas, giù le banche Milano Finanza

Dopo essere scivolato brevemente sotto la soglia dei 27 mila punti, il listino milanese chiude in calo dell’1,5 ... le buste paga negli Stati Uniti aumentano più delle attese. Le borse aprono in rosso ...L'istituto è la prima grande vittima dell'aumento dei tassi di interesse. L'agenzia prevede di riaprire lunedì le 17 filiali della banca, con sede in California e Massachusetts, per consentire ai clie ...