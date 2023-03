Borsa: Silicon Valley Bank sospesa a Wall Street, perde 62% (Di venerdì 10 marzo 2023) Silicon Valley Bank è stata sospesa dalle contrattazioni a Wall Street in attesa di comunicazioni. I titoli della banca sono in calo del 62%. . 10 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023)è statadalle contrattazioni ain attesa di comunicazioni. I titoli della banca sono in calo del 62%. . 10 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rita06297204 : RT @puresoulfree: Sospesa la borsa, per eccesso di ribasso, Wall street perde il 62%. - News24_it : Borsa: Silicon Valley Bank sospesa a Wall Street, perde 62% - puresoulfree : Sospesa la borsa, per eccesso di ribasso, Wall street perde il 62%. - iconanews : Borsa: Silicon Valley Bank sospesa a Wall Street, perde 62% - fisco24_info : Borsa: Silicon Valley Bank sospesa a Wall Street, perde 62%: In attesa di comunicazioni -