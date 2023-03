Borsa Milano oggi | Piazza Affari in rosso Preoccupa il crollo della Silicon Valley Bank

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Giornata negativa per le Borse europee, appesantite dai timori rispetto alle prossime mosse delle banche centrali sui tassi d’interesse e viste le difficoltà dei titoli a Wall Street. La tensione negli Usa è dovuta all’appesantirsisituazione del gruppo finanziario, senza il conforto dai dati contrastanti arrivati dal mercato del lavoro americano. Secondo Greg Meier, Global economics and Strategy di Allianz global investors, il contesto tecnico continua ad essere eterogeneo e la volatilità del mercato potrebbe essere molto alta prima delle decisioniFed, alla lucegrande sensibilità all’evoluzione di crescita, inflazione e tassi di interesse. Al Ttf di Amsterdam in forte rialzo il prezzo del gas, sui 53 euro al megawattora. In calo ...

L'indice Ftse Mib scende dell'1,55% L'arrembante risveglio dei prezzi del gas salito del 22% e il crack delle due banchette Usa mettono in crisi i listini europei A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso ...A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata in calo dell'1,69%. Tornando ai titoli del Ftse Mib sul finale Finecobank ha limato il calo a - 4,58%, Bper a - 4,47% e UniCredit a - 3,12%. ...Inoltre, la procura specifica che, nell'ambito delle stesse investigazioni, svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di, sono stati indagate anche altre ...

Borsa: Milano pesante con le banche, controcorrente Leonardo - Economia Agenzia ANSA

Balzo del gas (+22,8%), dollaro debole (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - La crisi di Silicon Valley Bank, che la controllante Svb Financial sta cercando di vendere dopo il fallimento d ...Seduta in calo per la Borsa di Milano (-0,72% a 27.710 punti), al pari delle altre Piazze europee con lo sguardo rivolto soprattutto a domani e al mercato del lavoro Usa. Sotto la… Leggi ...