Borsa: Milano cede il 2,2%, pesano le banche (Di venerdì 10 marzo 2023) La Borsa di Milano ( - 2,2%) prosegue pesante, in linea con i principali listini europei e dopo l'andamento negativo di Wall Street e dei mercati asiatici. A Piazza Affari pesano le banche dopo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Ladi( - 2,2%) prosegue pesante, in linea con i principali listini europei e dopo l'andamento negativo di Wall Street e dei mercati asiatici. A Piazza Affariledopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BJLiguria : Borsa: apertura pesante per Milano, Ftse Mib -2% - ansa_economia : Borsa: Milano cede il 2,2%, pesano le banche. In calo anche auto e energia. Lo spread Btp-Bund a 178 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa, l' Europa apre in calo dopo il tonfo delle banche Usa, Milano -2,06%. Male anche Francoforte (-1,69%), Parig… - ansa_economia : Borsa: Milano apre pesante (-2,06%). Il primo indice Ftse Mib a 27.139 punti #ANSA - EraldoFR : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse europee avviano la seduta in netto calo, in scia con Wall Street e con i mercati asiatici. Sui listini pesa il t… -