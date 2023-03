Borsa: Milano apre pesante ( - 2,06%) (Di venerdì 10 marzo 2023) La Borsa di Milano apre pesante dopo la chiusura in netto calo di Wall Street e dei mercati asiatici. Il primo indice Ftse Mib cede il 2,06% a 27.139 punti. Piazza Affari è appesantita dall'andamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Ladidopo la chiusura in netto calo di Wall Street e dei mercati asiatici. Il primo indice Ftse Mib cede il 2,06% a 27.139 punti. Piazza Affari è appesantita dall'andamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa, l' Europa apre in calo dopo il tonfo delle banche Usa, Milano -2,06%: Male anche Francoforte (-1,69%), Parig… - fisco24_info : Borsa: Milano apre pesante (-2,06%): Il primo indice Ftse Mib a 27.139 punti - MilanoFinanza : Borse oggi in diretta | Europa attesa in netto calo dopo il sell-off sui titoli bancari Usa - MilanoFinanza News… - InvestireDaZero : Borsa Milano ritraccia su attesa tassi, giù utility con Acea, male Diasorin,... - -