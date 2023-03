Borsa, l'allarme sulle banche americane manda ko l'Europa. Lavoro Usa sopra stime (Di venerdì 10 marzo 2023) Crolli negli Stati Uniti per Silvergate e Svb. A Piazza Affari sotto pressione tutto il comparto finanziario. Euro torna sopra 1,06 dollari, petrolio in ribasso e prezzi del gas in aumento. Spread sale ma resta sotto 180 punti. Bitcoin sotto 20.000 dollari Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 marzo 2023) Crolli negli Stati Uniti per Silvergate e Svb. A Piazza Affari sotto pressione tutto il comparto finanziario. Euro torna1,06 dollari, petrolio in ribasso e prezzi del gas in aumento. Spread sale ma resta sotto 180 punti. Bitcoin sotto 20.000 dollari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rugiada71 : RT @24finanza: Borsa, l'allarme sulle banche americane manda ko l'Europa. Attesa per il lavoro Usa - RaiNews : Anche a Milano affondano i titoli bancari e del risparmio gestito: Unicredit perde il 5,3% #banche #Siliconvalley… - 24finanza : Borsa, l'allarme sulle banche americane manda ko l'Europa. Attesa per il lavoro Usa - infoiteconomia : Borsa: partenza pesante con allarme su banche Usa, - newsfinanza : Borsa, l'allarme sulle banche americane manda ko l'Europa. Attesa per il lavoro Usa -