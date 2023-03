Borsa: Europa scivola con Wall Street, Milano - 2,4% (Di venerdì 10 marzo 2023) L'avvio negativo di Wall Street, per l'appesantirsi della situazione del gruppo finanziario Silicon Valley Bank e senza il conforto dai dati contrastanti arrivati dal mercato del lavoro americano, fa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) L'avvio negativo di, per l'appesantirsi della situazione del gruppo finanziario Silicon Valley Bank e senza il conforto dai dati contrastanti arrivati dal mercato del lavoro americano, fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora con Silicon Valley Bank, Milano - fisco24_info : Borsa: Europa scivola con Wall Street, Milano -2,4%: In ribasso di oltre il 5% Fineco e Bper, Leonardo controcorren… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse europee avviano la seduta in netto calo, in scia con Wall Street e con i mercati asiatici. Sui listini pesa il t… - bizcommunityit : #Borsa: Europa migliora leggermente dopo lavoro Usa, Milano -1,6% - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - ansa_economia : Borsa: Europa peggiora con Silicon Valley Bank, Milano -1,9%. Bper maglia nera (-5%) #ANSA -