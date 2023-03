Borsa: Europa peggiora con Silicon Valley Bank, Milano - 1,9% (Di venerdì 10 marzo 2023) peggiorano le Borse europee zavorrate dalle banche mentre il gruppo finanziario Silicon Valley Bank fa un capitombolo e perde il 45% negli scambi che precedono l'apertura di Wall Street. Milano perde ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023)no le Borse europee zavorrate dalle banche mentre il gruppo finanziariofa un capitombolo e perde il 45% negli scambi che precedono l'apertura di Wall Street.perde ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa peggiora con Silicon Valley Bank, Milano -1,9%: Bper maglia nera (-5%) - bizcommunityit : #Borsa: Europa in calo su sell-off #banche in attesa dei dati lavoro Usa, -1,5% Milano - Il Sole 24 ORE… - infoiteconomia : Borsa: Europa in calo su sell-off banche in attesa dei dati lavoro Usa, - ansa_economia : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano -1,6%. A Piazza Affari giù le banche,bene Leonardo.Euro sale su d… - infoiteconomia : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano -