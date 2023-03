Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano - 1,6% (Di venerdì 10 marzo 2023) Le Borse europee proseguono in calo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I timori per il fallimento della Silicon Valley Bank ha scatenato il panico sui mercati con le Borse ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Le Borse europee proseguono inin vista dell'avvio didove i future sono in. I timori per il fallimento della Silicon Valley Bank ha scatenato il panico sui mercati con le Borse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano -1,6%: A Piazza Affari giù le banche,bene Leonardo.Euro sale su d… - rugiada71 : RT @24finanza: Borsa, l'allarme sulle banche americane manda ko l'Europa. Attesa per il lavoro Usa - 24finanza : Borsa, l'allarme sulle banche americane manda ko l'Europa. Attesa per il lavoro Usa - upgradepcfr : #Terrore Sanitario e il conflitto hanno fatto sprofondare in #Ucraina l'Europa continuando a non produrre alcuna… - fainformazione : Estate di fuoco per il turismo in Friuli Venezia Giulia Dai risultati dell'ITB di Berlino, la principale Borsa del… -